«Превратилась в сточную канаву»: под Рязанью бьют тревогу по поводу реки Дубянки

В Рыбновском округе под Рязанью местные жители вновь бьют тревогу по поводу состояния реки Дубянки. По словам жителей села Ходынино, это теперь не водоем с некогда богатой фауной и не место для отдыха, а сточная канава.

«Вонь, особенно в жару, делает невозможным отдых рядом с рекой — это прямая угроза качеству нашей жизни. (…) Река уже превращена в сточную канаву, она заполнена илом и отходами — естественное самоочищение невозможно», - сказано в публикации в группе «Типичное Рыбное».

Цвет воды тоже указывает на наличие сильного загрязнения. Дубянка впадает в Вожу, а та — в Оку, главную водную артерию региона.

Еще в 2021 году появлялись сообщения о массовой гибели рыбы в Дубянке, а в апреле 2026 года поступил сигнал о том, что вода меняет цвет на мутно-синеватый и источает зловонный запах. Как отмечают местные, раньше на реке жили бобры — сейчас их нет.

Люди призывают установить источник выбросов, наказать нарушителей и провести восстановительные мероприятия.