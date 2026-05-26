В ТОП рязанских главврачей по зарплатам вошел подследственный Олег Шалаев

Елена Большакова, Олег Шалаев, Алексей Григорьев. Фото: vk.com/public.rokkvd, vk.com/okb_ryaz, vk.com/onko_rzn

Возглавлявший ОКБ Олег Шалаев (ныне под следствием по делу о взятках) оказался обладателем одной из самых высоких среднемесячных зарплат за 2025 год среди главных врачей Рязанской области. Она составила 273 тыс. рублей. Информация размещена региональным минздравом.

Сумма больше, чем у Шалаева, оказалась только у Алексея Григорьева, который в апреле 2025-го покинул онкологический диспансер. Это 294 тыс. рублей. В обоих случаях, вероятно, повлияли причитающиеся при увольнении выплаты.

Среди остающихся при должности главврачей самой высокооплачиваемой является Елена Большакова из кожно-венерологического диспансера с результатом 262 тыс. рублей. По итогам 2023 года она тоже занимала первое место, но со средней зарплатой в 181 тыс. рублей.

Также в ТОП-5 попали Людмила Сорокина (ОКБ им. Семашко, 245 тыс. рублей) и Инна Лебедева (ОДКБ им. Дмитриевой, 238 тыс. рублей).

Среди заместителей наибольшая среднемесячная зарплата у Дмитрия Сонина (ОККВД), Юлии Кузиной (наркодиспансер) и Оксаны Рогожкиной (кардиодиспансер). У всех — около 161 тыс. рублей.