РГРЭС заверили, что полностью восстановили электричество в Горроще. Рязанцев поблагодарили за терпение

26 мая в 03:50 в Горроще полностью восстановили электроснабжение, сообщает РГРЭС.
По данным электросетей, отключили электричество в Рязани 25 мая в 17:00. Причина - повреждение кабельной линии 6кВ.
В результате аварии без электричества остались жители следующих улиц:
- 1-я Железнодорожная;
- 1-я Линия;
- 2-я Железнодорожная;
- Братиславская;
- Гагарина;
- Дзержинского;
- Ленинского Комсомола;
- Островского;
- Полетаева;
- Пушкина;
- Семашко;
- Стройкова;
- Татарская, а также на проездах Островского, 1-м Гагарина и 1-м Осеннем переулке.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - написали в РГРЭС. О том, что на улице Островского люди сутки находились без электричества из-за «сложного технологического нарушения», в АО решили не упоминать.