РГРЭС заверили, что полностью восстановили электричество в Горроще. Рязанцев поблагодарили за терпение

РГРЭС заверили, что полностью восстановили электричество в Горроще.

26 мая в 03:50 в Горроще полностью восстановили электроснабжение, сообщает РГРЭС.

По данным электросетей, отключили электричество в Рязани 25 мая в 17:00. Причина - повреждение кабельной линии 6кВ.

В результате аварии без электричества остались жители следующих улиц:

- 1-я Железнодорожная;

- 1-я Линия;

- 2-я Железнодорожная;

- Братиславская;

- Гагарина;

- Дзержинского;

- Ленинского Комсомола;

- Островского;

- Полетаева;

- Пушкина;

- Семашко;

- Стройкова;

- Татарская, а также на проездах Островского, 1-м Гагарина и 1-м Осеннем переулке.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - написали в РГРЭС. О том, что на улице Островского люди сутки находились без электричества из-за «сложного технологического нарушения», в АО решили не упоминать.