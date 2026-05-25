Когда дадут свет на Островского в Рязани, точно никто не говорит.

Около двадцати улиц Рязани остаются без электричества. По данным РГРЭС на 25 мая 15:45, электроснабжения нет на следующих улицах в Горроще и центре Рязани:

- Типанова;

- Шевченко;

- Семена Середы;

- Дзержинского;

- Высоковольтная;

- Пушкина;

- Стройкова;

- Семашко;

- Ленинского Комсомола;

- 1-я Железнодорожная;

- 2-я Железнодорожная;

- Татарская;

- 2-я Линия;

- 4-я Линия;

- Фрунзе;

- Горького;

- Радищева;

- Есенина;

- Свободы;

- Маяковского;

- Введенская;

- Пролетарская;

- Полевая.

Жалобы на отсутствие света в Горроще появились на канале губернатора Павла Малкова. По словам местных жителей, электричества нет почти сутки.

«Улица Островского, 16… Все профильные службы отмахиваются и не сообщают сроки устранения аварии. Город не потрудился обеспечить подвоз воды и не доставил генератор. Все холодильники разморожены. Дом в 27 этажей, пожилые люди заперты фактически в своих квартирах», - обратился к главе региона один из жильцов.

На претензию отреагировали РГРЭС, которые сообщили, что в доме №16 по улице Островского отключение электроэнергии произошло 24 мая в 16:30. Причина - сложное технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ.

«На сегодняшний день ведутся работы бригадами АО РГРЭС и организация резервного источника питания для подачи электроэнергии в сетях. Приносим извинения за доставленные неудобства», - написал представитель АО около 13 часов 25 мая.