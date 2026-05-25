Около двадцати улиц Рязани остаются без электричества. По данным РГРЭС на 25 мая 15:45, электроснабжения нет на следующих улицах в Горроще и центре Рязани:
- Типанова;
- Шевченко;
- Семена Середы;
- Дзержинского;
- Высоковольтная;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Семашко;
- Ленинского Комсомола;
- 1-я Железнодорожная;
- 2-я Железнодорожная;
- Татарская;
- 2-я Линия;
- 4-я Линия;
- Фрунзе;
- Горького;
- Радищева;
- Есенина;
- Свободы;
- Маяковского;
- Введенская;
- Пролетарская;
- Полевая.
Жалобы на отсутствие света в Горроще появились на канале губернатора Павла Малкова. По словам местных жителей, электричества нет почти сутки.
«Улица Островского, 16… Все профильные службы отмахиваются и не сообщают сроки устранения аварии. Город не потрудился обеспечить подвоз воды и не доставил генератор. Все холодильники разморожены. Дом в 27 этажей, пожилые люди заперты фактически в своих квартирах», - обратился к главе региона один из жильцов.
На претензию отреагировали РГРЭС, которые сообщили, что в доме №16 по улице Островского отключение электроэнергии произошло 24 мая в 16:30. Причина - сложное технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ.
«На сегодняшний день ведутся работы бригадами АО РГРЭС и организация резервного источника питания для подачи электроэнергии в сетях. Приносим извинения за доставленные неудобства», - написал представитель АО около 13 часов 25 мая.