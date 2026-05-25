Из больницы выписали всех детей, пострадавших от атаки БПЛА на Рязань

Из больницы выписан последний ребенок, пострадавший в результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая. Фото: пост во "Вконтакте" министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова.

В Рязани 25 мая из ОДКБ выписали последнего ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 15 мая. Мальчик проходил лечение в хирургическом отделении, сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

На следующий день после происшествия из отделения травматологии была выписана девочка. На прошлой неделе домой отправились двое малышей, которые проходили лечение после отравления угарным газом.

Пшенников отметил, что все дети, пострадавшие в результате атаки БПЛА, прошли лечение и находятся в удовлетворительном состоянии.

«Благодарю врачей, медицинских сестер и весь персонал детской ОКБ за профессионализм, внимание и круглосуточную заботу о детях!» - подчеркнул он.

Напомним, что массированная атака БПЛА на Рязань произошла в ночь на 15 мая. Погибли четыре человека, среди них один ребенок. Всего пострадали 28 человек. Повреждены два многоэтажных жилых дома и территория промышленного предприятия.