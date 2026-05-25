Рязанца, обещавшего устроить Никитина на СВО за 25 млн рублей, взяли под стражу

Суд арестовал мужчину, выманившего у жены экс-зампреда правительства Рязанской области 25 млн рублей.

Андрея Баланова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, взяли под стражу, сообщает Советский районный суд Рязани. Он якобы пытался заработать 25 млн рублей на желании бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина уйти на СВО.

Никитина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации денег. В настоящее время бывший чиновник находится под стражей в СИЗО-1. Узнав, что Никитин хочет подписать контракт с Минобороны и уйти на СВО, чтобы освободиться от наказания, Баланов, по версии следствия, предложил его жене решить этот вопрос за 25 млн рублей. Он обещал со своими знакомыми уладить дело через один из отборных пунктов Московской области. Якобы после этого Никитин получит государственные награды и фактически выйдет на свободу по фиктивным основаниям.

При передачи первой половины суммы – 12,5 млн рублей, Баланова задержали сотрудники рязанского УФСБ.

Изучив материалы дела суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 20 июля включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.