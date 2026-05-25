Обвиняемый во взятке экс-замгубернатора Никитин попросился на СВО. Обещали помочь за взятку

Бывший рязанский чиновник из СИЗО хочет уйти на спецоперацию ради свободы.

Бывший зампред рязанского правительства Артем Никитин решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, сообщает Советский районный суд Рязани.

Никитина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации денег. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Узнав, что экс-чиновник хочет подписать контракт с Минобороны и уйти на спецоперацию, чтобы освободиться от наказания, некто Андрей Баланов, по версии следствия, сообщил его жене, что за 25 млн рублей он вместе с известными ему людьми решит этот вопрос. Через один из отборных пунктов Московской области Никитин получит государственные награды и фактически выйдет на свободу по фиктивным основаниям.

Баланов неоднократно встречался с женой экс-чиновника, переписывался и созванивался с ней. Женщина согласилась передать ему 12,5 млн рублей за начало процедуры, а сама обратилась в ФСБ.

21 мая жена Никитина положила пакет с деньгами на заднее сиденье автомобиля Баланова, после чего его задержали.