Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 11:17

Обвиняемый во взятке экс-замгубернатора Никитин попросился на СВО. Обещали помочь за взятку

Обвиняемый во взятке экс-замгубернатора Артем Никитин попросился на СВО
Источник:kp.ru
Бывший рязанский чиновник из СИЗО хочет уйти на спецоперацию ради свободы.

Бывший рязанский чиновник из СИЗО хочет уйти на спецоперацию ради свободы.

Бывший зампред рязанского правительства Артем Никитин решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, сообщает Советский районный суд Рязани.

Никитина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации денег. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Узнав, что экс-чиновник хочет подписать контракт с Минобороны и уйти на спецоперацию, чтобы освободиться от наказания, некто Андрей Баланов, по версии следствия, сообщил его жене, что за 25 млн рублей он вместе с известными ему людьми решит этот вопрос. Через один из отборных пунктов Московской области Никитин получит государственные награды и фактически выйдет на свободу по фиктивным основаниям.

Баланов неоднократно встречался с женой экс-чиновника, переписывался и созванивался с ней. Женщина согласилась передать ему 12,5 млн рублей за начало процедуры, а сама обратилась в ФСБ.

21 мая жена Никитина положила пакет с деньгами на заднее сиденье автомобиля Баланова, после чего его задержали.