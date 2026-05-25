НовостиОбщество25 мая 2026 6:53

«Укрепляем проезд…» Чиновники объяснили, зачем на лесное озеро под Рязанью свезли битый кирпич

Чиновники объяснили, зачем на Сегденское озеро под Рязанью свезли битый кирпич. Людей ответ не устроил. Фото: ЭРА.

Завезенный песок и груды строительного мусора используют для приведения территории Сегденского озера в порядок. Так объяснила завалы битого кирпича у природного памятника администрация Рязанского округа.

«Мы приводим территорию в порядок перед купальным сезоном. Кирпичи используются для укрепления и восстановления проезда к месту отдыха, сверху будет отсыпан щебень», - заявили чиновники.

Рязанцы были единодушны, что власти таким образом разрушают экосистему природного памятника:

«Это лесное озеро. Какой там может быть щебень с кирпичами на берегу? И это не отдельные кирпичи, это строительный мусор крупными кусками»;

«В здравом уме такое возможно ли вообще сделать? Песчаная дорога кого не устроила? Тут лесное озеро, а не городская набережная…»