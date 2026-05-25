На Сегденское озеро под Рязанью грузовиками свозят строительный мусор и песок

На берегу Сегденского озера неизвестные завалили подъезды крупногабаритным мусором, а со стороны забора грузовиками завозят песок. О происшествии сообщил Экологический рязанский альянс.
По информации активистов, озеро является памятником природы. Здесь запрещены любые виды деятельности, которые могут навредить экосистеме: распашка и разрушение берегов, уничтожение деревьев, кустарников и др.
«Запрещается любая деятельность, которая может нарушить сохранность памятника», - говорится в сообщении.
Общественники направили запросы в Минприроды и природоохранную прокуратуру.