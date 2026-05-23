Улица Почтовая в Рязани осталась без скамеек, заметили пользователи соцсетей

Пользователи соцсетей заметили, что улица Почтовая в Рязани осталась без скамеек. Фотографии, присланные подписчиком, опубликовало сообщество RZN LIFE.

«Шок! На Почтовой убрали лавочки», - таким комментарием сопроводил свои снимки автор.

Ранее глава городской администрации Борис Ясинский анонсировал «сокращение количества» скамеек на главной пешеходной улице. По логике мэрии, из-за этого там в ночное время станет собираться меньше людей. В ходе публичного отчета градоначальника местные жители пожаловались на компании, которые ведут себя крайне неприлично и оставляют после себя много мусора. Сам Ясинский тоже посетовал, что городские службы порой не справляются с уборкой Почтовой.

