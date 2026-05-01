О ликвидации скамеек на Почтовой в Рязани высказался нарколог Алексей Меринов

Нарколог Меринов: демонтаж лавочек не остановит уличное пьянство

О ликвидации скамеек на улице Почтовой в Рязани высказался нарколог и психиатр, доктор медицинских наук Алексей Меринов. По его мнению, демонтаж лавочек не решит проблему уличного пьянства без комплексного подхода.

«К сожалению, одни лишь ограничительные меры обычно не дают стойкого эффекта. Примеров предостаточно: сухой закон и расцвет бутлегерства в США, горбачевские вырубки виноградников и расцвет самогоноварения. Даже андроповские методы не смогли значимо повлиять на число алкопотребителей», - сказал Меринов.

Ранее администрация Рязани объявила о планах убрать часть скамеек в ответ на жалобы жителей на антисанитарию и шум. Мэр Борис Ясинский пояснил: это должно сократить ночные скопления людей и снизить случаи распития алкоголя. Владельцам кафе и ресторанов также предложили добровольно сократить режим работы.

Меринов понимает мотивацию мэрии, но предлагает дополнить ограничения профилактикой: социальной рекламой, повышением возраста продажи алкоголя и доступным безалкогольным досугом для молодежи. Он убежден, что простое «уберем, закроем» без просвещения и альтернатив не сработает.