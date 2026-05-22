НовостиОбщество22 мая 2026 9:08

Губернатор Малков пообещал доработать систему оповещения граждан в Рязани

Вопрос сложный, простых решений нет, но после каждой атаки власти анализируют, что улучшить
В Рязанской области доработают систему сирен и оповещения граждан.

Систему оповещения граждан при атаках БПЛА и ракетной опасности будут дорабатывать. Об этом 21 мая заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в прямом эфире с жителями.

«Вопрос важный и сложный. И простых решений тут нет. После каждой атаки анализируем, что можно улучшить. Система оповещения граждан будет дорабатываться», - пообещал глава региона.

Малков добавил, что в большинстве случаев непосредственной угрозы конкретному району нет. Решения о включении сирен принимают специалисты исходя из реальной степени опасности.