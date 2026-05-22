В Рязани не всегда могут определить локацию для сирены при каждой атаке БПЛА

В Рязани не всегда могут определить точную локацию, чтобы включить сирену в конкретном районе при атаке беспилотников. Об этом 21 мая заявил губернатор Павел Малков в прямом эфире с жителями.

«Специалисты в реальном времени оценивают все факторы, чтобы определить степень угрозы. И мы не всегда можем определить локацию, чтобы в этом конкретном районе включить сирену. Поэтому все это время над регионом сохраняется опасность БПЛА. Та самая, которую вы получаете в смс и по другим каналам», - пояснил глава региона.

Малков добавил, что если включать сирены по всему городу при каждой угрозе, то в текущей обстановке это придется делать практически каждую ночь. Поэтому сирены в первую очередь предназначены для ракетных атак или крупных техногенных ЧС.