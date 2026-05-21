НовостиОбщество21 мая 2026 15:46

Павел Малков: если сирены включать при каждой атаке БПЛА – сигнал перестанет восприниматься как экстренный

Алгоритм включения сирен в Рязани будут дорабатывать.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Во время прямого эфира губернатор Павел Малков ответил на вопрос рязанцев об оповещении при угрозе беспилотников. Глава региона пояснил, что сирены в первую очередь предназначены для ракетных атак или крупных техногенных ЧС. С БПЛА ситуация иная, так как траекторию их полёта невозможно предугадать – они могут менять направление в любой момент.

Специалисты в реальном времени оценивают степень угрозы и вводят опасность по дронам – информацию рассылают в СМС и по другим каналам. Если бы сирену включали при каждом запуске БПЛА, это происходило бы почти ежедневно, и люди перестали бы воспринимать сигнал как экстренный.

При этом Павел Малков сообщил, что после атаки 15 мая будут сделаны выводы - систему оповещения и алгоритм включения сирен доработают.

Ранее Минцифры объяснило отсутствие сирен оповещения при атаке БПЛА на Рязань.