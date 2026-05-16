НовостиПроисшествия16 мая 2026 5:22

Минцифры объяснило отсутствие сирен оповещения при атаке БПЛА на Рязань

В региональном ведомстве заявили, что при угрозе БПЛА применяются другие каналы информирования
Минцифры: применялись локальные сирены в районах работы оперативных подразделений.

После массированной атаки дронов в ночь на 15 мая рязанцы пожаловались на отсутствие оповещения сиренами. В региональном Минцифры ответили, что для угрозы БПЛА применяются другие каналы: push-уведомления, СМС-рассылка и официальные сообщения. Сирены же включают только при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда нужно массовое укрытие людей.

Однако горожан такой ответ не устроил. «Ваши СМС приходят с опозданием, интернет глушат. Ракет ждем?» – возмущаются они. Другие спрашивают: «Массовая атака сотней БПЛА не подходит под немедленное оповещение?»

В ведомстве добавили, что локальные сирены всё же применялись в районах работы оперативных служб.