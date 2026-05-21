Бесследно исчезла в мкр Канищево: в Рязани продолжаются поиски Раисы Осиповой, пропавшей в 2017 году

В Рязани продолжаются поиски Раисы Осиповой. Ориентировка на пропавшую размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани.

До бесследного исчезновения 24 декабря 2017 года женщина проживала в доме №12 по улице Интернациональной.

В феврале 2018 года к поискам рязанки подключился отряд «ЛизаAlert Рязань», но женщину с тех пор так и не нашли, о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы Раисы Осиповой: рост 150-155 см, полное телосложение, черные волосы, зеленые глаза.

Была одета на момент исчезновения: серая куртка с рисунком, бордовая шапка (на фото), темно-синие джинсы, черная с белым кофта.

Если кто-то обладает информацией о местонахождении Раисы Осиповой, необходимо звонить по телефону 112.

Продолжается поиск в Рязани Александра Захаркина. Парень бесследно исчез после драки в районе улицы Костычева еще в 1995 года. Тогда ему было 17 лет.