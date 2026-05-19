Последний раз его видели в драке в 1995: в Рязани продолжаются поиски Александра Захаркина

В Рязани продолжаются поиски Александра Захаркина. Ориентировка на пропавшего размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани.

По данным КП-Рязань, парень бесследно исчез еще в апреле 1995 года. Тогда ему было 17 лет.

Утром 8 апреля 1995 года Александр Захаркин ушел из своего дома (улица Соколовская, дом №6 кор.1) и направился к другу, который проживал в поселке Юбилейный. Как потом установили следователи прокуратуры, с ним они распивали алкоголь.

Через пару часов Захаркин вместе с другом направились к общему знакомому, а по пути они подрались с неустановленными лицами. Во время драки Захаркин убежал в неизвестном направлении и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Драка произошла в районе улицы Костычева, в то время там был частный сектор, сады, луга-поля, а сейчас все застроено. Следователи возобновляли дело по этому случаю, но найти останки, если предположить, что он умер, невозможно. Были луга - стали многоэтажные жилищные комплексы.

Приметы Александра Захаркина на момент исчезновения в 1995 году:

- рост 167 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошен назад, глаза голубые, нос средний прямой, губы средние, волосы темно-русые короткие спереди, зачесаны назад, размер обуви – 39;

- особые приметы: на кисти правой руки татуировка – буква «С», на правом боку шрам от аппендицита длиной около 10 см. На правом плече жировки диаметром 8 мм.

Был одет на момент исчезновения: куртка болоньевая темно-синего цвета, в швах рукавов вставки красного цвета, спортивные брюки из эластика черного цвета, свитер темно-синего цвета с коричневым рисунком, рубашка хлопчатобумажная коричневого цвета, кроссовки белые с зеленым из замши, плавки коричневые.

Если кто-то обладает информацией об Александре Захаркине, необходимо звонить по телефону 112.