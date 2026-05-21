«Дефицита топлива в регионе нет, но возможно, что…» Минэкономразвития объяснило вероятную нехватку бензина в Рязани

В Рязанской области нет дефицита топлива. Об этом 21 мая сообщило региональное министерство экономического развития. При этом чиновники признались, что возможны локальные перебои.

«Случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связано с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках», - объяснили в ведомстве.

Власти вынуждены были отреагировать на жалобу местной жительницы, которая не смогла найти бензин А-95 на двух автозаправках Рязани (подробнее).