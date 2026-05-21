На отсутствие бензина в Рязани жители жалуются губернатору

Рязанцы пожаловались на отсутствие бензина А-95 на автозаправках города. Сообщения появились на канале губернатора Павла Малкова.

«Кто-нибудь знает, где сегодня можно заправить 95-й бензин? Приехали на АЗС на Кудрявцева, там нет никакого, кроме А-100. Заправщик сказал с сегодняшнего дня мораторий. На АЗС На Спортивной нет А-95», - написала одна из жительниц Рязани.

В минэкономразвития Рязанской области отреагировали на сообщение, заверив, что дефицита топлива в регионе нет.

«Случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связано с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках», - объяснили чиновники.