НовостиПроисшествия18 мая 2026 7:21

Сотрудница ПВЗ в Рязанской области украла товары на 580 тыс. рублей

Полиция сначала отказалась возбуждать дело, но после вмешательства прокурора его завели
Крупная кража на пункте выдачи заказов в Рязанской области: ущерб превысил 580 тыс. рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) похитила товарно-материальные ценности на сумму более 580 тысяч рублей. Позже эти деньги удержали с индивидуального предпринимателя - владельца пункта, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного органа, полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело. Но надзирающий прокурор признал это решение необоснованным и отменил его.

После вмешательства прокуратуры дело все же завели - по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Сейчас следователи проводят необходимые действия.

13 мая в рязанском УМВД рассказали, как 41-летняя менеджер в поселке Шилово обворовывала ПВЗ маркетплейса. Кроме этого у дамы еще несколько криминальных эпизодов (подробнее).