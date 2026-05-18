Сотрудница ПВЗ в Рязанской области украла товары на 580 тыс. рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) похитила товарно-материальные ценности на сумму более 580 тысяч рублей. Позже эти деньги удержали с индивидуального предпринимателя - владельца пункта, сообщает прокуратура Рязанской области.

По данным надзорного органа, полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело. Но надзирающий прокурор признал это решение необоснованным и отменил его.

После вмешательства прокуратуры дело все же завели - по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Сейчас следователи проводят необходимые действия.

13 мая в рязанском УМВД рассказали, как 41-летняя менеджер в поселке Шилово обворовывала ПВЗ маркетплейса. Кроме этого у дамы еще несколько криминальных эпизодов.