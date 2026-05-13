Как менеджер обворовывала ПВЗ маркетплейса, рассказали в рязанском УМВД

В Шилове завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней неработающей местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве, краже, грабеже, покушении на грабеж и умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Осенью 2025 года женщина устроилась менеджером в пункт выдачи заказов маркетплейса. Система видеонаблюдения временно не работала, и она регулярно забирала себе товары, от которых отказывались клиенты. В отчетности указывала ложные сведения. Так она похитила одежду, обувь, косметику и бытовую технику на сумму более 130 тысяч рублей. Краденое продавала знакомым.

В ноябре 2025 года, будучи пьяной, обвиняемая пришла к дому бывшего мужа. Ее не пустили. В отместку она разбила поленом три стеклопакета и повредила входную дверь. Ущерб — 39 тысяч рублей.

Там же в ноябре женщина под благовидным предлогом взяла у знакомой мобильный телефон, узнала пароль от банковского приложения и перевела себе 4 тысячи рублей.

В январе 2026 года в шиловском супермаркете она сложила в пакет товары на 2786 рублей и попыталась уйти, минуя кассу. Сотрудники пытались ее остановить, но женщина скрылась.

Через несколько дней в другом магазине она набрала товаров на 4,7 тысячи рублей. На выходе ее остановили две сотрудницы. Обвиняемая не послушалась и оказала физическое сопротивление. Посетители магазина помогли пресечь кражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.