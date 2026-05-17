НовостиОбщество17 мая 2026 10:24

«Скорбим о погибших земляках»: муфтият Рязани выразил соболезнования семьям жертв атак БПЛА

Мусульмане Рязанской области молятся за пострадавших при атаках БПЛА
В Рязанской области мусульманское духовенство молится о погибших и раненых

Главный имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев от лица Духовного управления мусульман региона выразил соболезнования родным и близким погибших при атаках беспилотников.

«Скорбим о погибших земляках, молим Всевышнего Аллаха облегчить боль тяжелой утраты для их семей и близких, молим о скорейшем исцелении и выздоровлении всех пострадавших, аминь», - приводит слова священнослужителя Духовное управление.

Украинские БПЛА атаковали Рязань в ночь на 15 мая. В результате трагедии погибли четыре человека, среди них – ребенок. Несколько десятков человек пострадали.