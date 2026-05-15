В Рязани ввели режим ЧС регионального уровня после атаки БПЛА

В документе перечислены ключевые организационные меры для ликвидации последствий воздушной атаки.

Согласно распоряжению губернатора области с утра на территории Рязани введён режим ЧС регионального уровня.

В документе сообщается, что руководителем ликвидации последствий назначен первый зампред регионального правительства Денис Боков. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения и питания, организована доставка людей.

Минздрав обеспечивает медпомощь, МЧС проводит аварийно-спасательные работы и психологическую поддержку. Полиция и Росгвардия охраняют порядок и ведут разминирование территории.

Занятия в части школ и ДОУ отменены, работают дежурные группы. Областной минфин рассмотрит выделение средств из резервного фонда на восстановление и компенсации.