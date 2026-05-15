Роспотребнадзор проверил воздух в Рязани после атаки БПЛА.

Результаты проверки атмосферного воздуха, проведенной Роспотребнадзором, огласила оперативная группа Рязанской области. После массированной атаки БПЛА на Рязань специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы в девяти точках города — с учетом направления ветра.

Эти пробы исследовались на содержание загрязняющих веществ. В итоге анализ не показал превышений установленных гигиенических нормативов.

«Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», - отметили представители региональных властей.