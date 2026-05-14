Рязанский суд через ДНК доказал родство сестры с погибшим бойцом СВО

Жительница Рыбного Рязанской области через суд доказала, что она родная сестра погибшего на СВО бойца, сообщает Рыбновский районный суд.

Суд установил, что кроме заявительницы у покойного нет других родственников. Чтобы получить социальные льготы и выплаты после смерти брата, женщине потребовалось официально подтвердить родство. Сделать это обычным путем не вышло: подлинник свидетельства о рождении погибшего бойца пропал.

Суд провел молекулярно-генетическую экспертизу. Исследование показало прямое совпадение генотипа останков с личным генотипом, а также родственное совпадение с генотипом сестры.

