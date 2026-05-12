Сын погибшего рязанца-бойца СВО подтвердил родство и получит выплаты

. В Кадомском районе прокуратура добилась справедливости для подростка Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил отцовство погибшего участника СВО по иску прокуратуры Кадомского района. Теперь 16-летний юноша сможет получить выплаты и льготы после гибели отца, сообщает прокуратура Рязанской области.

Ранее мать парня обратилась в надзорное ведомство с просьбой помочь. С 2008 года она состояла с мужчиной в близких отношениях, у них родился сын. Но в браке они не состояли, а запись об отцовстве в свидетельстве о рождении отсутствовала.

Факт признания отцовства необходимо было женщине, чтобы внести изменения в свидетельство о рождении для дальнейшего получения несовершеннолетним сыном выплат и льгот.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, которое было удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.