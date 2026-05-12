Губернатор Малков признал проблемы с льготными лекарствами в регионе

Губернатор Рязанской области Павел Малков признал, что в регионе есть отдельные проблемы с обеспечением льготными лекарствами, но заверил, что их решают адресно.

По словам Малкова, по ключевым показателям наблюдается устойчивый рост.

За три года количество обслуженных рецептов по всем региональным льготным программам выросло более чем в два раза, а общая сумма отпущенных препаратов увеличилась с 1,4 до свыше 3 млрд рублей.

«Это стало возможным благодаря расширению сети пунктов отпуска, росту объемов поставок и внедрению оперативных механизмов восполнения потребности» - заявил Малков.

С начала 2026 года в регионе обслужено уже более 50 тысяч льготников, а сумма затрат на лекарства выросла на 30% по сравнению с прошлым годом (подробнее).