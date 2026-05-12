Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 9:42

Губернатор Малков признал проблемы с льготными лекарствами в регионе

Рязанский губернатор отметил, что за три года сумма отпущенных препаратов выросла с 1,4 до 3 млрд рублей
Источник:kp.ru
На лекарства для льготников в Рязанской области потратили на 30% больше, чем в прошлом году.

На лекарства для льготников в Рязанской области потратили на 30% больше, чем в прошлом году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Рязанской области Павел Малков признал, что в регионе есть отдельные проблемы с обеспечением льготными лекарствами, но заверил, что их решают адресно.

По словам Малкова, по ключевым показателям наблюдается устойчивый рост.

За три года количество обслуженных рецептов по всем региональным льготным программам выросло более чем в два раза, а общая сумма отпущенных препаратов увеличилась с 1,4 до свыше 3 млрд рублей.

«Это стало возможным благодаря расширению сети пунктов отпуска, росту объемов поставок и внедрению оперативных механизмов восполнения потребности» - заявил Малков.

С начала 2026 года в регионе обслужено уже более 50 тысяч льготников, а сумма затрат на лекарства выросла на 30% по сравнению с прошлым годом (подробнее).