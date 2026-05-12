Расходы на льготные лекарства в Рязанской области выросли до 3 млрд рублей

С начала 2026 года в Рязанской области обслужено более 50,3 тыс. льготников. Им выписали почти 240 тысяч рецептов на сумму около 1,1 млрд рублей. Такие цифры привел губернатор Павел Малков.

На приобретение льготных лекарств в регионе потратили на 30% больше, чем за тот же период 2025 года (на 1 мая). Число льготников выросло на 19%, а количество обслуженных рецептов - на 14%.

Малков признал, что в Рязанской области есть отдельные проблемы с обеспечением льготными лекарствами, но отметил, что их решают адресно. За три года сумма отпущенных препаратов выросла с 1,4 млрд до 3 млрд рублей.