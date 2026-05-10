Минута молчания, «Парк Победы» и конный Бессмертный полк: хроника 9 мая в Рязани

На площади Победы прошла минута молчания, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню. Фото: Администрация Рязани.

Утро 9 мая 2026 года в Рязани началось с минуты молчания и возложения цветов к Вечному огню на площади Победы и памятнику Ф. А. Полетаеву. В церемонии участвовали руководители региона и города, ветераны, военные, а также гости из Италии, Абхазии и Беларуси.

В Соборном парке Рязанского кремля развернулись народные гуляния «Парк Победы». Работали выставки, арт-объекты «Дорога на Берлин», «Знаменосцы Победы», «Рязань – город трудовой доблести». Волонтёры провели мастер-классы, ярмарку ремесел, акцию «Стена памяти» и ретро-танцплощадку «Вальс Победы».

В Соборном парке прошли народные гуляния. Фото: Правительство Рязанской области.

По традиции рязанцы встретили курсантов – участников парада на Красной площади. В этом году в параде участвовали более 400 курсантов и офицеров РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова, 90 из них награждены за участие в специальной военной операции.

Рязанцы встретили курсантов – участников парада на Красной площади. Фото: Правительство Рязанской области.

Праздничные программы продолжились в районах и дворах города. Концерты прошли в Новопавловской роще, сквере Керамзавода, Добром сквере в Приокском, посёлках Канищево и Мирный, а также во дворах рязанских микрорайонов.

В Рязанской области прошли автопробеги, посвящённые 81-й годовщине Победы. В городе мероприятие стартовало от ТЦ «Марко 5 МОЛЛ», колонна проследовала через центр до улицы Новосёлов. Рязанцы приветствовали участников с тротуаров. Аналогичные пробеги состоялись в разных округах области.

В поселке Ласковский прошёл конный Бессмертный полк. Мероприятия в честь 9 мая продолжились на различных площадках региона.