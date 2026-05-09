Курсанты рязанского училища ВДВ участвовали в Параде Победы на Красной площади

9 мая во время Парада Победы на Красной площади в Москве маршем прошли курсанты рязанского училища ВДВ. Возглавлял колонну будущих офицеров начальник училища полковник Олег Пономарев.

В составе Парада были 90 курсантов, награжденных наградами в ходе СВО. В их числе Герой России, сержант Тимофей Матвеев.

«Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине - 215 офицеров-десантников отмечены званием Героя Советского Союза и России», - отметил диктора Парада Победы Антон Сунцов.

Встречать курсантов-десантников в Рязани будут вечером 9 мая на площади Победы.