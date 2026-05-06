Бывшего вице-губернатора Грекова признали злостным нарушителем. Экс-чиновник подал в суд на ИК

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков подал в суд на ИК-3

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков подал иск в Скопинский районный суд к ИК-3. Он оспаривает несколько решений и действий в свой адрес, сообщает ИА «МедиаРязань».

Греков требует признать незаконными дисциплинарное взыскание, признание его злостным нарушителем порядка, перевод в строгие условия содержания и изъятие некоторых предметов.

Ответчики по делу - исправительная колония, ее начальник и начальник отряда. Суд также привлек к участию в деле медсанчасть ФСИН - вопрос касается здоровья истца.

Греков участвовал в заседании по видеосвязи и попросил закрыть разбирательство. Суд ему в этом отказал: медицинские и другие личные документы на заседании не изучали.

Игоря Грекова ранее за взятки и мошенничество приговорили к лишению свободы сроком на 17 лет и штрафу в размере 400 млн рублей. Сначала стало известно, что прокуратура обжаловала приговор в связи с его мягкостью, а потом и бывший чиновник подал жалобу на слишком суровое наказание.

Грекова обвиняли в получении взяток за общее покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования – более 136 млн рублей, от мусорного оператора – 35 млн рублей и 51% акций. Кроме того, он похитил более 15 млн рублей из бюджета при закупке дорожной техники.

Впоследствии Рязанский областной суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору. Вместо 17 лет лишения свободы, экс-чиновнику назначили 16 лет 11 месяцев.

Кроме того, суд снизил размер штрафа, вместо 400 млн рублей Грекову останется заплатить 399 млн 950 тысяч рублей.