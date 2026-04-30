О лимитах на количество дорогих займов в МФО рассказал рязанцам Банк России

С 1 октября 2026 года вступают в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Как пояснили в рязанском отделении Банка России, заемщик не сможет оформить третий заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных с такими же условиями.

С апреля 2027 года правила станут строже: разрешат иметь только один заем с полной стоимостью выше 100% годовых. Между оформлением таких займов обязательно пройдет трехдневный период «охлаждения».

«Меры направлены на то, чтобы снизить закредитованность людей. Особенно тех, у кого уже большая долговая нагрузка. Это позволит им более обдуманно подходить к получению нового займа и не допускать наращивания долга, который потом сложно будет вернуть», - пояснила главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.

С 1 апреля уже введено ограничение переплаты по займам: она не может превышать сам долг. Если заемщик взял 30 тысяч рублей, даже при просрочке он вернет не больше 60 тысяч.