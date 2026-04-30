«Взял 30 тысяч рублей, вернешь не больше 60 тысяч…» Рязанцам объяснили суть ограничений переплат по займам в МФО

В Рязанской области переплата по займам в МФО с апреля не превысит сумму долга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 апреля 2026 года вступило в силу новое ограничение для микрофинансовых организаций. Переплата по займам не может превышать сам долг, сообщили в рязанском отделении Банка России. Другими словами, если человек взял 30 тысяч рублей, даже при просрочке он вернет не больше 60 тысяч - это уже с учетом процентов, комиссий и штрафов.

Кроме того, МФО уже обязали не учитывать доходы заемщиков «со слов». Теперь они требуют официального подтверждения или оценивают доходы по среднедушевому уровню в регионе.

В 2025 году рязанцы взяли в микрофинансовых организациях больше 490 тысяч займов почти на 12 млрд рублей. Объем выдачи за год вырос на 44%.

С 1 октября 2026 года вступают в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Заемщик не сможет оформить третий заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых (подробнее).