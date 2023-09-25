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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:26

Валентина Матвиенко призвала коллег поддержать строительство моста-дублера через Оку в Рязанской области

Председатель Совета Федерации озвучила предложение в ходе «Часа субъекта»
Источник:kp.ru
Валентина Матвиенко призвала коллег поддержать строительство моста-дублера через Оку в Рязанской области

Валентина Матвиенко призвала коллег поддержать строительство моста-дублера через Оку в Рязанской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 25 сентября, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала коллег поддержать строительство моста-дублера через Оку в Рязанской области. Об этом она заявила в ходе проведения «Часа субъекта РФ» в Совфеде, на котором присутствовал рязанский губернатор Павел Малков.

Во время своего выступления Павел Малков акцентировал внимание на этом стратегически важном для региона объекте, и попросил Валентину Матвиенко поддержать финансирование проекта. Валентина Матвиенко отозвалась положительно и напомнила, что строительство моста-дублера - это поручение президента РФ.