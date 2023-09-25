«Через 5-7 лет солотчинский мост рухнет». Губернатор заявил о необходимости 30 млрд рублей на мост-дублер

Солотчинскому мосту в Рязани требуется реконструкция, но нужен мост-дублер.

Строительство моста-дублера через Оку в Рязани специалисты оценивают в 30 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Рязанской области Павла Малкова. И это только предварительная оценка.

«Возведенный 50 лет назад и до сих пор действующий мост находится в высокой степени износа. Через пять, максимум семь лет он рухнет. Это подтвердили все экспертизы, и это будет крупная логистическая катастрофа, потому что ближайший мост - через 100 км», - заявил Малков.

По словам губернатора, мост-дублер через Оку в Рязани необходимо построить в течение пяти лет. В настоящее время специалисты разрабатывают проект нового моста протяженностью 12 км.

В июле 2023 года появился заказ на проект моста-дублера почти за 400 млн рублей (читать подробнее).