Ford на скорости протаранил маршрутку №66 в центре Рязани

Иномарка протаранила маршрутку в центре Рязани.

Днем 25 сентября в центре Рязани произошло ДТП с участием маршрутки. Фото с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

«У пешеходного перехода между зданием бывшего кинотеатра «Родина» и художественным училища Ford протаранил маршрутку №66», - сообщил очевидец.

Иномарка протаранила маршрутку в центре Рязани.

Ford протаранил маршрутку в центре Рязани на улице Ленина.

Судя по фотографиям, у легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Подробности уточняются.

Вечером 18 сентября в Старожиловском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, из них – двое детей (подробнее с фото).