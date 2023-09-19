Двое детей пострадали в серьезном ДТП под Рязанью.

Вечером 18 сентября в Старожиловском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, из них – двое детей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 45 км автодороги Рязань - Ряжск 22-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Cobalt влетал на скорости в ВАЗ 14-й модели.

В Старожиловском районе произошла жесткая авария с пострадавшими.

В результате дорожного происшествия 28-летний водитель, а также трое пассажиров отечественной легковушки – 28, 14 и 7 лет получили травмы.

Сутками ранее на этой же дороге в 21 км от места происшествия автомобиль Honda насмерть сбил 52-летнего рязанца (подробнее с фото).