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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:46

Honda насмерть сбила 52-летнего рязанца, идущего по дороге

В Старожиловском районе произошло смертельное ДТП
Источник:kp.ru
Honda насмерть сбила 52-летнего рязанца, идущего по дороге.

Honda насмерть сбила 52-летнего рязанца, идущего по дороге.

Поздно вечером 17 сентября в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 66 км автодороги Рязань - Ряжск 55-летний житель Александро-Невского района за рулем автомобиля Honda на скорости сбил 52-летнего рязанца, который в этот момент шел по дороге.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался.

За день до этого в Ряжске Chevrolet Lanos на скорости сбил женщину. От полученных травм она скончалась (подробнее с фото).