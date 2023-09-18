Honda насмерть сбила 52-летнего рязанца, идущего по дороге.

Поздно вечером 17 сентября в Старожиловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 66 км автодороги Рязань - Ряжск 55-летний житель Александро-Невского района за рулем автомобиля Honda на скорости сбил 52-летнего рязанца, который в этот момент шел по дороге.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался.

За день до этого в Ряжске Chevrolet Lanos на скорости сбил женщину. От полученных травм она скончалась (подробнее с фото).