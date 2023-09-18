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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:30

Насмерть сбил женщину рязанец на Chevrolet в Ряжске

Очередное смертельное ДТП произошло в Рязанской области
Источник:kp.ru
Насмерть сбил женщину рязанец на Chevrolet в Ряжске.

Насмерть сбил женщину рязанец на Chevrolet в Ряжске.

Утром 16 сентября в Ряжске произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 45-летний рязанец за рулем автомобиля Chevrolet Lanos на скорости сбил 71-летнюю женщину на улице Совхозной.

По всей видимости, легковушка сбила женщину в Ряжске, сдавая задним ходом.

По всей видимости, легковушка сбила женщину в Ряжске, сдавая задним ходом.

В результате дорожного происшествия пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В этот же день, но поздно вечером в поселке Тума 19-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 14-й модели сбил на скорости 15-летнего велосипедиста. Подросток погиб на месте (подробнее).