Чеснок площадью в 112 футбольных полей планируют посадить в Рязанской области

Сажать чеснок рязанцы учились в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Путятинском районе Рязанской области планируют этой осенью посадить чеснок площадью 80 гектаров (800 тысяч кв. метров или 112 футбольных полей – Ред.) К настоящему времени работы выполнили на 45 га, сообщает «Пресса».

По словам главного инженера ООО «Агрокаркас» Дениса Сороки, на внутреннем рынке доля российского чеснока составляет всего 3-5%, в основном на прилавках в магазинах чеснок из Китая, Египта и Ирана.

Специалист признался, что в прошлом году они посадили 10 га чеснока, но из-за аномальной зимы весь урожай погиб.

«Мы не опустили рук… Этой осенью мы купили три сорта чеснока, предварительно его обработали, и сейчас сажаем в промышленных масштабах. Надеемся, зима в этом году будет комфортная, и следующим летом мы получим свой первый урожай», - сказал Сорока.

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