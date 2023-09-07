«Увеличились закупочные цены». Рязанцам объяснили, почему резко выросла цена топлива

Рязанское минэкономразвития прокомментировало повышение цен на бензин. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минэкономразвития региона объяснило рост цен на топливо в Рязанской области. Представитель ведомства, отвечая на вопрос рязанца в социальных сетях о причине роста цен на бензин, ответил:

«О ситуации с увеличением стоимости бензина знаем. Как сообщает Рязаньстат, в Рязанской области рост розничных цен с начала года составил 8,5%. Организации, которые торгуют нефтепродуктами, объясняют рост увеличением закупочных цен», - говорится в сообщении.

Традиционно, когда речь заходит о проблемах в Рязанской области, чиновники отмечают, что подобные трудности испытывают и другие региона ЦФО.

«Соответствующая динамика (рост цен 8,5%) наблюдается во всех регионах Центрального федерального округа», - подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время Рязанский УФАС взял вопрос в работу и анализирует причины повышения цен на нефтепродукты в регионе.

4 сентября депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров заявил, что в самый разгар уборочной кампании в Рязанской области резко взлетела цена на дизельное топливо (читать подробнее).