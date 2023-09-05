Цена дизтоплива в разгар уборочной кампании в Рязанской области резко взлетела

Цена на дизтопливо в разгар уборочной кампании в Рязанской области резко взлетела. Фото: Виталий ТИМКИВ

В самый разгар уборочной кампании в Рязанской области резко взлетела цена на дизельное топливо. Об очередной проблеме в аграрном секторе сообщает телекомпания «Ока» со ссылкой на депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова.

По его словам, цена на дизтопливо выросла буквально за десять дней.

«Цена настолько взлетела, что даже не верится, что столько может стоить. Никогда такого не было, и вот сейчас колхозники бьются, звонят», - сказал Сидоров.

В середине августа рязанские аграрии столкнулись с острой нехваткой дизтоплива, а областные власти пообещали урегулировать ситуацию (читать подробнее).