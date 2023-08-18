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НовостиОбщество18 августа 2023 7:24

Рязанские чиновники пообещали нормализовать поставку топлива аграриям

После резонанса в СМИ областному правительству пришлось договариваться с нефтезаводом и Московской железной дорогой
Источник:kp.ru
Рязанских аграриев дополнительно обеспечат топливом.

Рязанских аграриев дополнительно обеспечат топливом.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Правительство Рязанской области договорилось с АО «Рязаньнефтепродукт» и МЖД об увеличении ежедневно поставляемых цистерн с топливом на нефтебазы.

«В ближайшие дни нормализуются поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей. Уборочная кампания продолжается в плановом порядке», - заверили областные власти.

Ранее «ВидСбоку» опубликовал комментарий председателя комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Николая Митрохина, который сообщил, что рязанские сельхозпроизводители остались без топлива в разгар уборочной кампании.

Чиновники отреагировали на проблему только после того, как информация появилась в СМИ.