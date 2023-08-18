Рязанские чиновники пообещали нормализовать поставку топлива аграриям

Рязанских аграриев дополнительно обеспечат топливом. Фото: Виталий ТИМКИВ

Правительство Рязанской области договорилось с АО «Рязаньнефтепродукт» и МЖД об увеличении ежедневно поставляемых цистерн с топливом на нефтебазы.

«В ближайшие дни нормализуются поставки дизельного топлива для сельхозпроизводителей. Уборочная кампания продолжается в плановом порядке», - заверили областные власти.

Ранее «ВидСбоку» опубликовал комментарий председателя комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Николая Митрохина, который сообщил, что рязанские сельхозпроизводители остались без топлива в разгар уборочной кампании.

Чиновники отреагировали на проблему только после того, как информация появилась в СМИ.