По уровню зарплат Рязань оказалась в нижней части рейтинга среди городов России

Рязань заняла 65 место в рейтинге городов по уровню зарплат в первой половине 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязань оказалась в нижней части рейтинга по уровню зарплат в регионах России. Исследование провело РИА Новости, основываясь на данные Росстата за январь-июнь 2023 года.

Согласно исследованиям, Рязань заняла 65 место из 100 (в рейтинге административные центры регионов, а также другие крупнейшие города – Ред.) со следующими показателями:

- соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 2,69;

- среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 – 51,7 тысяч рублей;

- изменение зарплаты в 2023 году относительно первого полугодия 2022 года – 14,6%.

Города регионов, граничащих с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:

- 33 место - Нижний Новгород — 62 тысячи рублей;

- 45 место - Липецк — 53,3 тысячи рублей;

- 48 место - Тула — 57,4 тысяч рублей;

- 76 место - Пенза — 45,4 тысяч рублей;

- 81 место - Владимир — 50,1 тысяч рублей;

- 85 место - Саранск — 42,1 тысячи рублей;

- 93 место - Тамбов — 41,2 тысяча рублей.

Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой и Салехард, в отстающих – Элиста и Нальчик.

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