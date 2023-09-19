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НовостиОбщество19 сентября 2023 8:07

Топ вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей представили рязанцам

Больше всего готовы платить коммерческому директору
Источник:kp.ru
Коммерческому директору в Рязани готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Коммерческому директору в Рязани готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани готовы платить до 200 тысяч рублей специалистам разных направлений. SuperJob подвел итоги очередного исследования, опубликовав топ высокооплачиваемых вакансий.

На первом месте располагается коммерческий директор с зарплатой до 200 тысяч рублей. Далее идет начальник экономического отдела с зарплатой от 110 тысяч рублей. Кроме экономического образования соискатель должен знать основы бухгалтерского учета.

На третьем месте расположился региональный представитель по продажам в электротехнической области. Зарплата - от 90 тысяч рублей.