Топ вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей представили рязанцам

Коммерческому директору в Рязани готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани готовы платить до 200 тысяч рублей специалистам разных направлений. SuperJob подвел итоги очередного исследования, опубликовав топ высокооплачиваемых вакансий.

На первом месте располагается коммерческий директор с зарплатой до 200 тысяч рублей. Далее идет начальник экономического отдела с зарплатой от 110 тысяч рублей. Кроме экономического образования соискатель должен знать основы бухгалтерского учета.

На третьем месте расположился региональный представитель по продажам в электротехнической области. Зарплата - от 90 тысяч рублей.