Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 13:06

Тендер на благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен

Поиск подрядчика приостановлен из-за жалобы, направленной в Федеральную антимонопольную службу
Источник:kp.ru
Тендер на благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен из-за жалобы, направленной в региональную УФАС.

Тендер на благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен из-за жалобы, направленной в региональную УФАС.

Тендер на поиск подрядчика для благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен. Информация появилась на сайте госзакупок.

Прекращение объявленной администрацией Рязани закупки на сумму около 412 млн рублей произошло по требованию региональной УФАС, в которую поступила жалоба от ООО «ЭКОДОМ». Претензия находится на рассмотрении антимонопольной службы.

Закупка для следующего этапа благоустройства Лыбедского бульвара была объявлена 4 сентября.