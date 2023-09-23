Тендер на благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен из-за жалобы, направленной в региональную УФАС.

Тендер на поиск подрядчика для благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани приостановлен. Информация появилась на сайте госзакупок.

Прекращение объявленной администрацией Рязани закупки на сумму около 412 млн рублей произошло по требованию региональной УФАС, в которую поступила жалоба от ООО «ЭКОДОМ». Претензия находится на рассмотрении антимонопольной службы.

Закупка для следующего этапа благоустройства Лыбедского бульвара была объявлена 4 сентября.