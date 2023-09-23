Две «Лады» столкнулись на Михайловском шоссе в Рязани.

В субботу днем, 23 сентября, на Михайловском шоссе в районе дома №252 столкнулись два автомобиля. Фотография с места аварии опубликована в социальной сети «Вконтакте» в группе ДТП | Аварии | Рязань.

Судя по снимку столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора». Машины получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно данным веб-сервиса «Яндекс.Пробки» движение затруднено на этом участке дороги.

Ранее в субботу на улице Октябрьской ДТП парализовало движение троллейбусов.