Из-за ДТП на улице Октябрьской в Рязани образовалась серьезная пробка

Авария из двух машин перекрыла практически всю проезжую часть на улице Октябрьской в Рязани.

В субботу днем, 23 сентября, на перекрестке Бронной и Октябрьской улиц в Рязани произошла авария, создавшая серьезную пробку. Фотографии в КП-Рязань прислал очевидец происшествия.

На кадрах видно, что две иномарки столкнулись на пешеходном переходе и заняли практически всю проезжую часть. Из-за ДТП на улице Октябрьской образовалась внушительная пробка, а движение троллейбусов парализовано.

Движение троллейбусов парализовано из-за ДТП на улице Октябрьской.

Информации о пострадавших не поступало.