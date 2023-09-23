Подростка приговорили к условному сроку за изнасилование сверстницы в Рязани. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Рязанского 16-летнего юношу признали виновным в изнасиловании сверстницы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В августе 2022 года молодой рязанец предложил ровеснице покататься вместе с ним на мотоцикле. Затем он отвез девушку в безлюдное место. Угрожая расправой, а именно убийством, 16-летний осужденный совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора и назначил наказание - 4 года лишения свободы условно.