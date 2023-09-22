Строительство 10-этажного дома началось в центре Рязани. Фото: ск-прага.рф

Региональный Госстройнадзор сообщил о начале строительства десятиэтажного жилого дома №13 на улице Лермонтова в Рязани с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Публикация в группе органа власти появилась 22 сентября.

«Ведутся подготовительные работы», - рассказали чиновники.

Как указано на сайте застройщика ООО «СК Прага», дом будет одноподъездный, на 54 квартиры, с закрытой территорией. Срок завершения строительства не указан. В базе Единой информационной системы жилищного строительства объект не значится.